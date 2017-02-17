Воспитательную работу в системе высшего образования обсуждают в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина члены Ассоциации вузов Черноземья

Пленарное заседание, участниками которого стали ректоры, проректоры по воспитательной работе и руководители структурных подразделений, ответственных за воспитательную работу в вузе, руководители структурных подразделений, ответственных за обеспечение безопасности в вузе, началось в 9.30 в зале заседаний Ученого совета РГУ имени С.А. Есенина.

С докладами выступят представители Рязанского, Воронежского, Белгородского, Липецкого, Тамбовского, Орловского, Брянского государственных университетов, РГРТУ и Академии ФСИН РФ. Темы докладов будут касаться воспитательной работы в системе высшего образования, роли социокультурной среды университета в совершенствовании системы воспитательной работы.

Итогом заседания Ассоциации будет принятие Решения заседания Ассоциации вузов Черноземья.

Ассоциация вузов Черноземья - общественное некоммерческое объединение, действующее в рамках Российского Союза ректоров с 2013 г. и ставящее своей целью укрепление и развитие межвузовского сотрудничества и взаимодействия на межрегиональном уровне.