Жительнице Рязанской области грозит большой штраф за нарушение миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, стражи правопорядка выявили, что 37-летняя жительница города Рязани в январе этого года в своем доме в селе Дегтяное Спасского района фиктивно поставила на учет 46-летнего неработающего гражданина Республики Узбекистан.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнице грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.