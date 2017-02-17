Молодежные избирательные комиссии Рязанской области подвели итоги работы в 2016 году

Состоялся вебинар для членов молодежных избирательных комиссий (МИК) региона на тему: «Итоги работы МИК в 2016 году и задачи на 2017 год». Об этом сообщает образовательный портал облизбиркома moiwibori.ru.

Главный специалист аппарата избирательной комиссии Рязанской области Татьяна Константинова подвела итоги работы молодежных избирательных комиссий области за прошедший год. Основными направлениями их деятельности стала работа в социальных сетях и организация мероприятий в районах по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей и повышению уровня их электоральной активности.

С этой целью был создан общий рабочий диалог молодежных избирательных комиссий районов области в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Регион62: Молодые и креативные» как основной инструмент коммуникации и информационного обмена внутри комиссии. Всего в области создано 30 групп МИК «ВКонтакте» (кроме Захаровского и Пителинского районов).

Количество участников в этих группах – около 2000 человек. Больше всего участников – в группе Александро-Невского (323), Ухоловского (156), Шацкого (136) районов. Меньше всего – в Железнодорожном районе г. Рязани (5) и Сараевском районе (3).

Активно ведут свои странички МИКи опять же Александро-Невского района, а также Кадомского, Пронского, Скопинского, Спасского, Шацкого и Ряжского.

В 2016 году избирательная комиссия области провела три обучающих вебинара с членами молодежных избирательных комиссий. В течение года, в основном в преддверии выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года, членами МИК было проведено порядка ста мероприятий.

При обсуждении задач на 2017 год было предложено сосредоточиться на мероприятиях Дня молодого избирателя (он проводится каждое третье воскресенье февраля) и подготовке к выборам губернатора Рязанской области.