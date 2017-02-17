В Рязанской области отмечают День молодого избирателя

По решению Центральной избирательной комиссии РФ ежегодно с 2008 года каждое третье воскресенье февраля в стране проводится День молодого избирателя. В этот день, а также на протяжении всего февраля в регионах проходят многочисленные мероприятия с участием молодежи.

В 2017 году дата проведения Дня молодого избирателя приходится на 19 февраля. В Рязанской области в рамках праздника проходит целая череда встреч, уроков, презентаций, конкурсов, выставок и других познавательных и развлекательных мероприятий, ориентированных на молодежь. По словам консультанта областной избирательной комиссии Юрия Абрамова, участие в них принимают порядка 30 тысяч человек – от школьников до молодых специалистов.

К примеру, по информации образовательного портала облизбиркома moiwibori.ru, Неделя молодого избирателя прошла в Секиринской средней школе Скопинского района. В Казачинской средней школе Шацкого района мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя, провели сотрудники Казачинского сельского дома культуры и Казачинской сельской библиотеки. Учащиеся Зимаровской школы Александро-Невского района стали участниками деловой игры «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай!». В Павловской школе этого же района среди учеников провели конкурс рисунков на тему «Мы – будущие избиратели», а у старшеклассников прошли уроки, посвященные избирательному праву.

Фото с сайта moiwibori.ru и официальной группы «ВКонтакте» Молодежной избирательной комиссии Александро-Невского района