Юный рязанский футболист побывал на стажировке в московской «Дине»

Игрок дублирующего состава «Элекса-Фаворита» Дмитрий Васин провел несколько тренировок с дублем московской «Дины».

В рязанском клубе считают 15-летнего Дмитрия Васина одним из самых талантливых молодых игроков, который со временем может играть в основном составе команды на высоком уровне. Поэтому было принято решение отправить его на стажировку.

«С представителями «Дины» у нас сложились очень хорошие отношения еще после игр на Кубок России, – рассказывает генеральный директор «Элекса-Фаворита» Виталий Громов. – В этом клубе отлично поставлена работа с молодежью – игроки дублирующего состава регулярно вводятся в основу и играют там не последние роли. Поэтому и было принято решение отправить Диму в Москву. Для него самого тренировки не прошли даром – по возвращении мы заметили, что он использует новые приемы».

За три тренировки, которые провел Васин с дублем «Дины», он смог посмотреть работу одного из лучших клубов России изнутри. По его словам, на занятиях присутствовал тренер главной команды Бесик Зоидзе, он давал необходимые рекомендации игрокам, но в основном, с ними работали наставники молодежной команды. «Для себя я открыл пару тактических приемов, узнал, как правильно действовать в определенных ситуациях, ну и, наверное, стал несколько лучше», – отметил Дмитрий.