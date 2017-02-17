Годовые итоги работы подвел Арбитражный суд Рязанской области

Заместитель председателя регионального правительства Алексей Тюменев принял участие в совещании по подведению итогов 2016 года, состоявшемся в Арбитражном суде Рязанской области. Выступая перед собравшимися, Алексей Владимирович сказал, что, несмотря на сложность рассматриваемых дел, высокую нагрузку, качество отправления правосудия не снижается. При увеличении числа дел и заявлений количество отмененных судебных актов апелляционной и кассационной инстанциями составляет всего 1,16% от общего количества рассмотренных судом дел и заявлений.

С докладом на совещании выступила исполняющая обязанности председателя областного Арбитражного суда Валентина Калинина. Она подчеркнула, что за год ее подчиненными было разрешено 11560 дел и заявлений. При этом значительно уменьшилось количество изготовленных с нарушением установленного срока решений и определений.

Федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ по ЦФО Сергей Яковлев в своем выступлении отметил, что Арбитражный суд Рязанской области имеет высокие показатели работы, и это заслуга всего коллектива.