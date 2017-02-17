В Рязани Масленицу отпразднуют широко

Основной площадкой праздника станет Лыбедский бульвар

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, которая состоялась администрации города. Как рассказали организаторы, для народных гуляний предлагается новая благоустроенная площадка Лыбедского бульвара со стороны центрального рынка. Она находится в центре города, проведение на ней праздника не потребует перекрытия транспорта.

В программе Масленицы, которая будет проходить 24 февраля с 14.00 до 19.00, – молодецкие потешки, обжорные ряды, спортивные состязания и многое другое.

На протяжении всего праздника будут работать профессиональные и народные фольклорные коллективы Рязани и области. Всего планируется участие более 250 артистов и волонтеров.