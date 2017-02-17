Рязанская мастерица показывает творения рук

В областном научно-методическом центре народного творчества в рамках цикла «Мастера Рязанщины – 80-летию образования Рязанской области» открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Валентины Бетевой «Тепло души и рук творения», на которой представлены изделия из бисера или украшенные им. В частности, можно увидеть вышитые бисером иконы, вызывающие, как правило, особенный интерес. Мастерица занимается также лоскутным творчеством. Данная персональная выставка у нее вторая. Она будет работать до 1 апреля ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 17 часов. Вход бесплатный.