В Рязани презентовали книгу о фронтовых журналистах

Над изданием «К штыку приравняли перо» работала группа авторов во главе с автором-составителем, первым заместителем главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Ириной Сизовой. Для книги изыскивались материалы в базах данных Министерства обороны РФ, в частности, в проектах «Память народа» и «Подвиг народа», а также в архивах, библиотеках и редакциях районных газет области.

Под одной обложкой собрана информация о 212 журналистах, работавших на передовой в годы Великой Отечественной войны. Книга дополнена фотографиями и факсимиле писем. Ирина Сизова отметила, что работа по поиску имен заняла около трех лет и будет продолжаться. «После того, как материалы книги были отправлены в печать, у нас появилась информация по еще 50 людям», - отметила она на презентации книги. Торжество состоялось в областной библиотеке имени Горького.

В большом конференц-зале библиотеки собрались журналисты городских и районных СМИ, историки, представители власти. Авторов книги поздравили вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, министр печати и массовых коммуникаций региона Ольга Чуляева, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина и другие.

Сергей Филимонов поздравил коллектив авторов с выходом книги в свет и всех, кто участвовал в ее создании, и передал приветствие главы Рязанского региона Николая Любимова, в котором, в частности, говорится: «Этот труд обязательно будет востребован в обществе. Молодые люди всегда с интересом относятся к тому, какими были их отцы и деды. И то, что вы издали такую книгу, это прямая возможность увидеть лучшее, оценить лучшее, учиться у лучших». Вице-губернатор отметил, что это издание является призывом ко всем помнить историю Отечества и поможет молодым читателям больше узнать о прошлом, своих земляках, а журналистам старшего поколения – вспомнить старших товарищей, традиции журналистского цеха.

Как отметила министр печати и массовых коммуникаций региона Ольга Чуляева, инструментом военных журналистов, сражавшихся за Победу, были карандаш, бумага и фотокамера. «Они достойно сражались «с лейкой и блокнотом, а то и пулеметом», как поется в известной песне военных корреспондентов. Это было оружием наших предшественников. Меняется время, технологии, но остаются люди. Наше оружие сегодня – только слово. Мы должны работать так, чтобы перед ними не было стыдно», – сказала Ольга Чуляева.

Особым для гостей стал телефонный разговор с ветераном Великой Отечественной войны, заслуженным работником культуры РФ, журналистом и поэтом Борисом Жаворонковым. Он поделился воспоминаниями о первых заметках на фронте и пожелал авторам новой книги «сохранить свои перья острыми».

Ознакомиться с изданием «К штыку приравняли перо» можно будет в скором времени в библиотеках региона.