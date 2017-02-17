Рязанские юннаты готовы продолжить свою работу

В Доме общественных организаций состоялось открытие Года экологии в системе образования Рязанской области

В торжестве приняли участие более 200 ребят из 10 муниципальных образований региона, педагоги, общественные деятели, представители Детского эколого-биологического центра и общественных организаций.

Были подведены итоги региональной конкурсной программы «ЭкоБум», всероссийского сетевого проекта «малая Тимирязевка», общероссийских акций и конкурсов, организованных экологическим движением «Кедр». Победителям конкурсов были вручены призы.

Так, конкурсная программа «ЭкоБум» включала в себя акцию по сбору макулатуры, конкурсы социальных проектов социальной рекламы. Участниками акции стали представители 50 образовательных учреждений области, в том числе 23 школы города Рязани, 4 областных учреждения и 1 некоммерческое партнерство. Собрано свыше 45 тонн макулатуры, что позволит спасти 564 дерева. Максимальный результат показала гимназия №5 г. Рязани. Гимназисты собрали более 4 тысяч килограммов макулатуры.