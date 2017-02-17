Только победа позволит главной хоккейной команде Рязанской области выйти в турнир плей-офф чемпионата России

В очередной игровой день чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) соперники ХК «Рязань» провели свои матчи. Результаты двух повлияли на турнирное положение нашей дружины. Победив хоккеистов алметьевского «Нефтяника» (2:1), «Динамо» из Балашихи вышло на шестую позицию и обеспечило себе место в турнире плей-офф. Успеха добились и динамовцы Санкт-Петербурга: победа над «Ариадой» (3:0) позволила им опередить «Рязань», которая в итоге опустилась с четырнадцатого на пятнадцатое место, а в плей-офф, напомним, выходят шестнадцать сильнейших коллективов.

Рязанцам в регулярном чемпионате осталось провести два матча. Сегодня в Красноярске они встретятся с уже добывшим путевку в плей-офф «Соколом», а спустя два дня в Ангарске – с «Ермаком». Чтобы выйти в турнир плей-офф, нашей дружине достаточно одержать одну победу в оставшихся поединках.