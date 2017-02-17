Главная футбольная команда Рязанской области ведет подготовку к весенней части российского первенства среди клубов второго дивизиона (группа «Центр»)

Рассказывает главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян:

– Проводим двухразовые тренировки. Занятия по технике и тактике, игровые спарринги проходят в спорткомплексе «Арена-Атрон», где созданы отличные условия для полноценной подготовки к официальным соревнованиям. Большое значение придаем занятиям в тренажерном зале, где можно повысить физическую форму, без чего невозможно успешно выступать в течение всего сезона на футбольном поле.

Костяк команды в основном сохранился. Ворота защищают Виталий Яковлев и Сергей Правкин. Из опытных полевых игроков к продолжению сезона, ее весенней части, готовятся Олег Елисеев, Эльбрус Танделов, Артур Шахназаров, Сергей Зайцев, Владислав Мещеряков, Иван Миронов, Богдан Воиценко, Игорь Нехов, Манук Абовян, Борис Яковлев. На просмотре находится большая группа новичков, и среди них – братья Сергей и Александр Барковы, другие местные футболисты.

Каждый тренировочный отрезок завершаем контрольным матчем. В последнем встречались с выступающей в группе «Запад» командой «Строгино». Судьбу поединка решил один гол – его в ворота соперников с пенальти забил Эльбрус Танделов. Ближайшую контрольную встерчу проведем 18 февраля в Подольске с одним из своих соперников по группе «Центр» – местным «Витязем».