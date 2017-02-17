В Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования

Подведены итоги объединенного муниципального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям».

В этом году в трех конкурсах профессионального мастерства приняли участие 42 педагога Рязани. 30 человек вышли в очный тур, который проходил с 14 по 17 февраля.

Конкурсанты-воспитатели приняли участие в педагогическом брифинге и провели занятие с детьми. Для школьных учителей конкурсным испытанием стал методический семинар и урок в классе. Педагоги допобразования и классные руководители представили свое профессиональное кредо и эссе на заданную тему. Суперфиналисты (их было по шесть в каждом конкурсе) провели мастер-классы и обсудили актуальные вопросы современного образования за «круглым столом».

По итогам всех испытаний лучшим школьным педагогом Рязани признана учитель математики школы № 15 Марина Зотова, лучшим дошкольным педагогом – музыкальный руководитель детсада № 157 Ирина Сосина. В муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» победил представитель городского дворца детского творчества Вячеслав Кузнецов. Также в каждом из трех конкурсов были определены по несколько лауреатов.

Торжественное подведение итогов муниципального этапа педагогических конкурсов состоялось сегодня в Рязанском городском Дворце детского творчества. Победителей, лауреатов и участников поздравила министр образования региона Ольга Щетинкина. Выступая со сцены, она подчеркнула, что педагогические соревнования открывают перед их участниками новые профессиональные горизонты. Министр напомнила, что в этом году Рязань принимает всероссийский конкурс «Воспитатель года». Это стало возможным благодаря тому, что именно рязанский воспитатель Екатерина Смалева стала в прошлом году лучшим дошкольным педагоги страны.