Суды Рязанской области взыскали с граждан в пользу банков задолженность по кредитным договорам на сумму более 4 млрд рублей

В Музыкальном театре состоялось совещание федеральных и мировых судей Рязанской области, посвященное итогам работы за 2016 год. В его работе приняли участие руководство Рязанского областного суда, председатели районных судов области, мировые судьи, представители властных и правоохранительных структур региона.

Вице-губернатор Сергей Филимонов отметил, что за последнее время значительно выросло доверие к судебной системе. Люди, обращаясь в суды, уверены, что получат квалифицированную поддержку, что их конституционные права будут защищены и вынесенное решение окажется справедливым.

Перед началом заседания федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента в ЦФО Сергей Яковлев вручил удостоверения судьям.

В своем докладе председатель областного суда Елена Сапунова отметила, что обеспечение доступа граждан к организации правосудия, его максимальная открытость и прозрачность, реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений – это основные направления развития судебной системы России. В 2016 году правосудие в нашем регионе осуществлялось в разумные сроки и с высоким качеством судебных решений. Судами общей юрисдикции было рассмотрено 76 322 гражданских и административных дел, 5 388 уголовных дел, 39 667 дел об административных правонарушениях.

Мировыми и районными судьями рассмотрено более 12 тысяч дел по взысканию с граждан задолженностей по договорам займа и кредитных правоотношений. В районных судах удовлетворяемость составила 98 процентов, а у мировых судей – почти 100 процентов. Общая сумма взысканий – более 4 миллиардов рублей.

Рассматривались дела, относящиеся к трудовым спорам. Из 59 дел, касающихся восстановления на работу, удовлетворено 19.