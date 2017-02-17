В Рязани проходит всероссийская социальная кампания по безопасности дорожного движения «Сложности перехода»

Сегодня в Рязанской научной универсальной библиотеке имени Горького состоялась пресс-конференция с участием организаторов проекта. На вопросы журналистов отвечали заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков, советник президента Российского союза автостраховщиков Владимир Клейменов, помощник Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, заместитель председателя правительства Рязанской области Владимир Трушкин, Вадим Мельников – генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности».

В марте прошлого года в Ярославле под председательством Президента России Владимира Путина состоялось заседание президиума Государственного совета, посвященное вопросам безопасности дорожного движения в Российской Федерации. По итогам заседания президиума Государственного совета Владимир Путин утвердил список поручений, направленных на сокращение аварийности на дорогах страны.

В рамках исполнения поручений президента Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности» разработали план реализации проектов, направленных на профилактику основных факторов риска дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей.

Первым проектом, который реализуется в рамках этой работы зимой-весной 2017 года, стала социальная кампания «Сложности перехода», направленная на профилактику ДТП с участием пешеходов. Цель кампании – объяснить участникам дорожного движения необходимость правильного взаимодействия между пешеходами и водителями, так как это напрямую влияет на безопасность пешеходов, в том числе детей.

На пресс-конференцию, кроме журналистов, пришли педагоги детских садов и школ, а также представители общественных организаций, в поле деятельности которых – работа по обеспечению безопасности детей и взрослых на дорогах. Авторы проекта побывали на деловой игре с участием школьников и ознакомились с методикой проведения занятий по обучению детей Правилам дорожного движения.