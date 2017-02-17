Во время празднования Масленицы рязанцев ждут развлечения, призы и вкусные угощения

В пятницу, 17 февраля, в администрации Рязани состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию в городе Масленицы. Начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, начальник отдела организации досуга городского управления культуры Валентина Макарова, заместитель председателя правления ПАО «Прио-Внешторгбанк» Геннадий Дронов, и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации Наталья Шалдаева рассказали о подробностях предстоящего праздника.

Так, Масленицу планируется отметить на обновленном Лыбедском бульваре с 14.00 до 19.00. «Мы надеемся, что эта площадка полюбится зрителям и станет тем местом, куда хочется приходить», – отметила Евгения Власова.

По ее словам, на мосту будут развернуты обжорные ряды, где каждый желающий сможет угоститься выпечкой и горячим чаем. Для детей организуют интерактивные площадки с аниматорами. В этот день на Лыбедском бульваре будет выставка военной и пожарной техники.

А главным развлечением праздника станет, конечно, ярмарочный столб. В этом году для тех, кто решится испытать свою ловкость и силу, приготовили отличные призы. «Накануне гуляний будет отмечаться 23 Февраля, мы решили отдать дань этому празднику и приготовили мужские подарки», – подчеркнул Геннадий Дронов.