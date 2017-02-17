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Главная страница / Новости Рязани и области
17.02.2017, 17:15
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Общество
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Представители рязанских ТОСов примут активное участие в организации празднования Масленицы

Об этом сообщили сегодня, 17 февраля, во время пресс-конференции, посвященной празднованию проводов зимы. В разговоре приняли участие начальник управления культуры администрации Рязани Евгения Власова, начальник отдела организации досуга городского управления культуры Валентина Макарова, заместитель председателя правления ПАО «Прио-Внешторгбанк» Геннадий Дронов, и.о. начальника отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления администрации Наталья Шалдаева.

Помимо традиционных развлечений, дополнением праздничной программы станет спортивная: все желающие приглашаются поучаствовать в Двориаде и поиграть в городки. Площадка для игры будет располагаться около Главпочтамта. По словам Натальи Шалдаевой, принять участие в турнире смогут команды из шести человек – представителей ТОСов. Зарегистрироваться на участие можно до 21 февраля. Справки по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.

«Городская Масленица станет лишь одним из мероприятий, которым в Рязани отметят любимый в народе праздник, – отметила Валентина Макарова. – Всего в городе за неделю пройдет 22 тематических праздника. Их жителям подарят культурно-досуговые учреждения, ТОСы, префектуры, учреждения дополнительного образования».

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