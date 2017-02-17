Рязанский «Элекс-Фаворит» встретится с московским «Спартаком»

В предыдущем поединке рязанцы в гостях уступили «Политеху» из Санкт-Петербурга – 3:8. У нас голы забили Михаил Лушников, Алексей Кинякин и Александр Телегин. И вот нашей дружине предстоит провести, как считают специалисты, центральный поединок тура: завтра, 18 февраля, «Элекс-Фаворит» дома, в спорткомплексе «Арена-Атрон», встретится со столичным «Спартаком», начало – в 15.00. Вход – по билетам, которые уже поступили в продажу. Их можно приобрести в СК «Арена-Атрон» (Рязань, ул. Колхозная, 11). Матч, несомненно, вызовет огромный ажиотаж у болельщиков. На игре ожидается большая группа спартаковских фанатов из столицы, поэтому билеты лучше приобрести заранее.

В первом круге соревнований команды встречались в Москве. Хозяева площадки выиграли – 7:3. Остается верить, что «Элекс-Фаворит» постарается взять реванш.