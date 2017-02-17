В Ночной хоккейной лиге Рязанской области в лидеры вновь вышел «Автоимпорт»

На старте очередного тура команда, капитаном которой является региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов, нанесла сокрушительное, со счетом 17:0, поражение ХК «Дядьково». В составе победителей отличились Сергей Прудников и Геннадий Самсиков, которым удалось сделать по хет-трику – забить в ворота соперников по три гола. По две шайбы забросили Олег Смирнов, Игорь Власов и Сергей Гуров, по одной – Геннадий Лескин, Алексей Мелихов, Валерий Пудеев, Андрей Шаталов и Игорь Кривченков. Эта победа позволила «Автоимпорту» вновь стать лидером соревнований.

В тот же день динамовцы нанесли поражение «Державе» – 4:0, проигравшие лишились шансов на четвертую позицию в «регулярке», но место в турнире плей-офф они себе уже обеспечили: борьбу за награды продолжают двенадцать сильнейших коллективов.

Сегодня, 17 февраля, в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», скрестят клюшки «Сокол» и «Энергия» (начало – в 22 часа 15 минут). 18 февраля в Сасове, в местном Дворце «Планета спорта», встретятся «Восход СУ-2» и «Рыбное» (19.00), в «Олимпийском» сыграют «Империя» и «Сасово» (22.45). Завершится четырнадцатый тур матчем «Сталькомплект» – «Лесное», который будет проведен на главной арене «Олимпийского» 19 февраля (начало – в 22.30). В случае победы над рыбновскими хоккеистами касимовский «Восход СУ-2» вновь возглавит турнирную таблицу.