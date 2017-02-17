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17.02.2017, 17:18
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Общество
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В Сасове Рязанской области провели городской форум «Через культуру – к согласию народов»

В Сасове Рязанской области провели городской форум «Через культуру – к согласию народов»

«Круглый стол» по вопросам укрепления единства представителей различных национальностей и гармонизации межнациональных отношений провела заместитель главы администрации Людмила Амелина.

В работе «круглого стола» приняли участие председатели общественных советов города Сасова, директора школ, заведующие детскими садами, представители сасовской местной национально-культурной автономии татар Нургаяс Гарипов и Адиль Барамыков, член диаспоры азербайджанской общины города Сасова Андроник Мартиросян, помощник губернатора Рязанской области Рузия Семенеева, заместитель руководителя аппарата по профилактике коррупционных и иных правонарушений Фарид Тынчеров, начальник управления образования Светлана Горохова и начальник управления культуры и туризма Татьяна Панферова.

В ходе заседания были заслушаны выступления, в которых прозвучала информация о лучшей региональной практике, направленной на развитие межкультурного диалога; выявление проблем и выработку общих подходов к осуществлению этнокультурной деятельности.

От представителей автономии татар выступил Нургаяс Гарипов, который подчеркнул, что, в соответствии с результатами Всероссийской переписи населения, на территории Рязанской области в подавляющем большинстве проживает русское население – 89%. Второе место занимают украинцы – 8,9%. Третье место остается за мордвой, которых практически догнали армяне – 5,5%. Татары находятся на 4 месте – 4,3%. Стремительно растет количество азербайджанцев и узбеков.

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