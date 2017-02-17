В регулярном чемпионате России среди клубов ВХЛ ХК «Рязань» встретился с «Соколом»

Десять коллективов – «Торпедо», «СКА-Нева», «Сарыарка», «Спутник», «Торос», «Динамо» (Балашиха), «ТХК», «Зауралье», «Сокол» и «Нефтяник» – уже обеспечили себе место в турнире плей-офф, еще за шесть путевок в следующую стадию соревнований идет упорная борьба. Среди претендентов на место в группе шестнадцати сильнейших – ХК «Рязань».

Сегодня, 17 февраля, наша дружина в Красноярске встретилась с местным «Соколом». Счет открыли хозяева, до первого перерыва Александр Денежкин забросил ответную шайбу – 1:1. Во втором периоде «Сокол» вышел вперед. В заключительном игровом отрезке основного времени Данил Юртайкин сделал счет ничейным – 2:2. В овертайме за 45 секунд до его окончания Роман Крикуненко забросил победную шайбу. В итоге «Рязань» вышла в турнир плей-офф.

В последнем матче «регулярки» рязанцы 19 февраля в Ангарске встретятся с местным «Ермаком».