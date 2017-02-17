В чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой единоличным лидером стал «Авангард»

«Авангард» из Хирина Рязанского района в очередном туре одержал крупную, со счетом 12:3, победу над хоккеистами десантного училища. С одинаковым результатом – 11:0 – «Рыбное» переиграло команду «ВДВ», а «Империя» оказалась сильнее «Сокола». «Поляны» уступили хоккеистам из Ижевского – 2:4.

Всего два очка уступает «Авангарду» команда из Рыбного. За место в тройке лучших борются «Империя» и «Десантное училище». Матчи в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», следующего тура состоятся в ближайшие субботу и воскресенье.

18 февраля играют «Десантное училище» и «Поляны» (начало – в 9.15), «Империя» и «Ижевское» (18.00), на следующий день встречаются «Рыбное» и «Сокол» (10.30), «Авангард» и «ВДВ» (12.15).