Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым

17 февраля в Москве состоялась рабочая встреча главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, генерала армии Виктора Золотова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова.

В ходе встречи речь шла об укреплении взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в регионе, защиты объектов жизнедеятельности, находящихся на территории Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области