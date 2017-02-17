Рязанский писатель Владимир Белов отметил 70-летие

В областной библиотеке имени Горького состоялся творческий вечер члена Союза писателей России Владимира Белова ,посвященный его 70-летию. Он – автор книг «Часы на весну», «Любовь осенняя», «Живая вода», «Летучий медведь», «Лунопись», «Земные небеса», «Кристальный астероид», «Небесный венец», «Берестяной храм» и многих других.

В 2010 году за поэтический сборник «Берестяной храм» Владимир Белов был удостоен премии Рязанской области имени Я.П.Полонского в области литературы.

С 70-летием автора поздравили директор областной библиотеки имени Горького Наталья Гришина, коллеги по перу, ответственный секретарь регионального отделения Союза писателей России Раиса Купавская, доктор филологических наук, профессор РГУ имени С. Есенина Ольга Воронова, педагоги и ученики школ, с которыми Владимир Белов активно сотрудничает, проводя литературные уроки, презентации своих книг. Теплые слова поздравлений прозвучали и от участников литературного объединения «Родники» Шиловского района, которым Владимир Белов руководит уже много лет.

На вечере прозвучали песни на стихи Владимира Белова в исполнении Александра Костенко.