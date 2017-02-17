Строительство в Рязанской области современного военного госпиталя возобновится в текущем году

Тему обсуждали сегодня во время встречи министр обороны РФ Сергей Шойгу и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов

На рабочей встрече состоялось обсуждение ряда задач по активизации в регионе Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Проект был создан по инициативе Минобороны РФ в 2016 году. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи, повышение интереса к истории Родины, изучение военно-прикладных дисциплин, формирование гражданской активности и положительной мотивации к службе в армии. Учредительная конференция регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» состоялась 10 июня 2016 года в Музее воздушно-десантных войск. Рязанская область в числе первых регионов России вошла в проект. В настоящее время в области сформировано 45 юнармейских отрядов при школах и Домах детского творчества. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу – повысить внимание к развитию проекта, который должен охватить как можно большее количество участников.

Кроме того, министр обороны РФ подчеркнул, что необходимо свести к минимуму численность призывников, непригодных к службе в Вооруженных Силах. Сергей Шойгу отметил, что задачу нужно решать комплексно, в том числе за счет укрепления здоровья молодых людей, систематических занятий спортом, формирования навыков здорового образа жизни. По итогам призыва 2016 года в Рязанской области временно негодны к военной службе 3,6% призывников, негодны – 0,8%.

Глава Рязанского региона Николай Любимов обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой о возобновлении строительства в Рязанской области современного военного госпиталя. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что реализация проекта начнется уже в этом году.

Источник: сайт правительства Рязанской области