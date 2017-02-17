Министр МЧС России Владимир Пучков провел встречу с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым

Рабочая встреча министра МЧС России Владимира Пучкова и врио губернатора Рязанской области Николая Любимова прошла сегодня в Москве.

Министр МЧС России Владимир Пучков и врио губернатора Рязанской области Николай Любимов в режиме онлайн заслушали старшего оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Рязанской области, который доложил об обстановке в регионе.

На встрече шла речь о работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями в зимний период, подготовке к весеннему паводку в ряде населенных пунктов Рязанской области, о работе и сохранении численности пожарных частей Рязанской области, повышении эффективности профилактической работы с населением.

Источник: сайт правительства Рязанской области