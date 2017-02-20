Рязанский «Элекс-Фаворит» остался на шестом месте

Областная общественно-политическая газета
09:24 МСК
Понедельник
20 февраля 2017 года
№30 (5317)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Главная футбольная команда Рязанской области ведет подготовку к весенней части российского первенства среди клубов второго дивизиона (группа «Центр») Только победа позволит главной хоккейной команде Рязанской области выйти в турнир плей-офф чемпионата России Министр МЧС России Владимир Пучков провел встречу с врио губернатора Рязанской области Николаем ЛюбимовымВ Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования Рязанские юннаты готовы продолжить свою работуВ регулярном чемпионате России среди клубов ВХЛ ХК «Рязань» встретился с «Соколом»Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором ЗолотовымРязанский «Элекс-Фаворит» остался на шестом местеРязанский «Элекс-Фаворит» встретится с московским «Спартаком» В Сасове Рязанской области провели городской форум «Через культуру – к согласию народов» Представители рязанских ТОСов примут активное участие в организации празднования Масленицы В Ночной хоккейной лиге Рязанской области в лидеры вновь вышел «Автоимпорт» Все желающие рязанцы смогут продегустировать вкусное молоко и не толькоВо время празднования Масленицы рязанцев ждут развлечения, призы и вкусные угощения В Рязани презентовали книгу о фронтовых журналистах На территории Рязанской области ожидается сильный ветерСтроительство в Рязанской области современного военного госпиталя возобновится в текущем годуРязанский писатель Владимир Белов отметил 70-летие Рязанская мастерица показывает творения рук ХК «Рязань» пробился в плей-офф чемпионата России, но проиграл «Ермаку»В Рязани проходит всероссийская социальная кампания по безопасности дорожного движения «Сложности перехода» В Рязани Масленицу отпразднуют широкоВ рязанском поселке Соколовка временно отключат электроэнергиюВ чемпионате Рязанской области по хоккею с шайбой единоличным лидером стал «Авангард»Суды Рязанской области взыскали с граждан в пользу банков задолженность по кредитным договорам на сумму более 4 млрд рублей
Главная страница / Новости Рязани и области
20.02.2017, 09:00
Просмотров: 56
Спорт
Версия для печати

Рязанский «Элекс-Фаворит» остался на шестом месте

В Рязани наша команда уступила московскому «Спартаку», потерпев третье поражение подряд
Рязанский «Элекс-Фаворит» остался на шестом месте

Следующую игру команда проведёт 25 февраля в Казани с местным «Ядраном». А субботу, 18 февраля, в матче 19-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад» «Элекс-Фаворит» принимал в Рязани лидера турнира – московский «Спартак». К сожалению, хозяева площадки проиграли – 1:5.

Соперники порадовали болельщиков обилием моментов, красивыми комбинациями и голами. Вот только москвичи радовали своих поклонников гораздо чаще.

Первый гол в ворота Евгения Костикова был забит на четвёртой минуте – с первым ударом Сергея Волошина наш голкипер справился, а вот Владимир Чурляев бил по отскочившему мячу практически без помех.

После пропущенного мяча рязанцы создали несколько неплохих моментов, но не более того – каких-то сверхзадач перед обороной «Спартака» они не ставили. А вот москвичи до перерыва удвоили преимущество – точный удар на счету Вадима Цая.

После перерыва рязанцы прибавили – моменты у ворот Торнике Букия стали возникать регулярно, но забить хозяева так и не сумели. Либо «фаворитам» не везло, либо выручал голкипер гостей. А вот Вадим Цай свой момент не упустил – на 39-й минуте спартаковец оформил дубль. А когда за пять минут до конца Сергей Абрамов забил четвёртый мяч в ворота хозяев, всё в этом мачте стало окончательно ясно. Рязанцы, правда, сразу же выпустили пятого полевого и забили – отличился Денис Голунов. Практически сразу же хозяева создали ещё момент, но поразить ворота не смогли. А точку в матче поставил Роман Аносов, забивший пятый мяч «Спартака».

Текст и фото: сайт fc-elex.ru

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
09:10
На территории Рязанской области ожидается сильный ветер
09:07
ХК «Рязань» пробился в плей-офф чемпионата России, но проиграл «Ермаку»
09:05
В рязанском поселке Соколовка временно отключат электроэнергию
09:02
Все желающие рязанцы смогут продегустировать вкусное молоко и не только
09:00
Рязанский «Элекс-Фаворит» остался на шестом месте
Вся лента новостей
№ 30 (5317) от
17 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Налоговые итоги
Бюджет – забота общая
Выполняя поручения Президента
В Москве под председательством первого заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Аристархова состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по сохранению и развитию объ...
По совокупности критериев
Рязанская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности работы в сфере молодежной политики
Нарисуй выборы
Облизбирком объявил традиционные конкурсы для молодежи
Каким быть фермерству?
Аграрии региона участвуют в обсуждении Манифеста Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru