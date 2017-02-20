Рязанский «Элекс-Фаворит» остался на шестом месте

В Рязани наша команда уступила московскому «Спартаку», потерпев третье поражение подряд

Следующую игру команда проведёт 25 февраля в Казани с местным «Ядраном». А субботу, 18 февраля, в матче 19-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад» «Элекс-Фаворит» принимал в Рязани лидера турнира – московский «Спартак». К сожалению, хозяева площадки проиграли – 1:5.

Соперники порадовали болельщиков обилием моментов, красивыми комбинациями и голами. Вот только москвичи радовали своих поклонников гораздо чаще.

Первый гол в ворота Евгения Костикова был забит на четвёртой минуте – с первым ударом Сергея Волошина наш голкипер справился, а вот Владимир Чурляев бил по отскочившему мячу практически без помех.

После пропущенного мяча рязанцы создали несколько неплохих моментов, но не более того – каких-то сверхзадач перед обороной «Спартака» они не ставили. А вот москвичи до перерыва удвоили преимущество – точный удар на счету Вадима Цая.

После перерыва рязанцы прибавили – моменты у ворот Торнике Букия стали возникать регулярно, но забить хозяева так и не сумели. Либо «фаворитам» не везло, либо выручал голкипер гостей. А вот Вадим Цай свой момент не упустил – на 39-й минуте спартаковец оформил дубль. А когда за пять минут до конца Сергей Абрамов забил четвёртый мяч в ворота хозяев, всё в этом мачте стало окончательно ясно. Рязанцы, правда, сразу же выпустили пятого полевого и забили – отличился Денис Голунов. Практически сразу же хозяева создали ещё момент, но поразить ворота не смогли. А точку в матче поставил Роман Аносов, забивший пятый мяч «Спартака».

Текст и фото: сайт fc-elex.ru