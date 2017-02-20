Все желающие рязанцы смогут продегустировать вкусное молоко и не только

Местные товаропроизводители представят свою продукцию в одном из супермаркетов областного центра уже завтра

21 февраля, в 16.00, в супермаркете ТЦ «Атрон-сити» состоится первая в 2017 году презентация продукции рязанских товаропроизводителей в торговых предприятиях города. Организатор - управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка при поддержке администрации Рязани.

На выставке будет представлена продукция, выпускаемая местными предприятиями, в частности производителями молока и молочной продукции. В выставке-презентации примут участие 6 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области: Тырновский молочный завод, «Тумский молочный завод», ООО «МИРАБО ИНВЕСТ», «Кораблинский молочный завод», ООО «Вакинское Агро», Фермер Романцов Виктор Федорович.

Продегустировать и оценить продукцию, изготовленную на рязанской земле, а также принять участие в анкетировании, выразив свое мнение о ее качестве и вкусовых свойствах, смогут все желающие.

Источник: сайт администрации Рязани