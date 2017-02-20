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Главная страница / Новости Рязани и области
20.02.2017, 09:05
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В рязанском поселке Соколовка временно отключат электроэнергию

Сегодня и завтра с 10.00 до 15.00 будет отключена электроэнергия в поселке Соколовка по следующим адресам: ул. 1-ая Механизаторов, д. 23, д. 25, д. 25а, д. 27, ул. Попова, д. с 1 по 31, ул. Луговая, д. со 2 по 42, ул. Школьная, д. с 3 по 64, ул. Тепличная, д. с 1 по 15, ул. Ленпоселок, д. 25 лит. Б. Причина отключения – проведение опиловки аварийных деревьев, сообщает сайт администрации Рязани со ссылкой на городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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