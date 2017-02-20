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Главная страница / Новости Рязани и области
20.02.2017, 09:07
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Спорт
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ХК «Рязань» пробился в плей-офф чемпионата России, но проиграл «Ермаку»

ХК «Рязань» пробился в плей-офф чемпионата России, но проиграл «Ермаку»

ХК «Рязань» пробился в решающую стадию чемпионата. Это стало известно после победы 17 февраля в Красноярске над «Соколом». «Горожанам» пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи. Но в овертайме рязанцы проявили характер и вырвали у хозяев очень важные для себя очки – 3:2.

Во вчерашнем матче с «Ермаком» в Ангарске наша команда проиграла со счетом 1:3. Для обеих команд матч был крайне важен, ведь для них это была последняя возможность попытаться прорваться как можно выше в турнирной таблице, избежав встречи с первой тройкой чемпионата.

«Ермак» эту встречу начал активнее, что привело хозяев к довольно-таки быстрому успеху. Спустя через семь минут после начала матча счет открыл Артурс Озолиньш. При реализации отложенного штрафа он подхватил шайбу в своей зоне, без сопротивления вошел в зону соперника и бросил с дальней дистанции, не оставив никаких шансов голкиперу Антону Красоткину – 1:0. Игра была такова, что «Ермак» имел и другие возможности для того, чтобы забросить, да только вот воспользоваться ими не получилось. Но все равно на перерыв хозяева ушли с небольшим преимуществом.

«Рязань» мощно провела первые минуты второй двадцатиминутки. Но «оранжевые» с этим натиском справились, а затем нанесли два разящих удара. Сначала защитник Никита Воронин в большинстве подключился к атаке, а потом и Семён Иванов (уже в равных составах) поразил ближний угол ворот Красоткина и отправил того на скамейку – 3:0 после сорока минут игры.

Третья двадцатиминутка была богатой не столько на голы, сколько на эмоции. Уже в самом конце матча Сергей Леснухин, кроме голевой передачи, заработал «двушку» за то, что окатил кипера гостей Сергея Белова снежной стружкой. Гости, ничего особенно не теряя, сняли вратаря и в большинстве 6х4 забросили шайбу престижа усилиями Ивана Петракова – 3:1.

Источник: материалы сайтов ХК «Рязань» и www.nashermak.ru

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№ 30 (5317) от
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