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Главная страница / Новости Рязани и области
20.02.2017, 09:10
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На территории Рязанской области ожидается сильный ветер

Метеопредупреждение опубликовано на сайте главного управления МЧС России по региону со ссылкой на филиал Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В частности, сообщается о том, что сегодня днем «на территории Рязанской области ожидаются порывы западного, юго-западного ветра 15-20 м/с».

Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

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