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Главная страница / Новости Рязани и области
20.02.2017, 10:09
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Общество
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С начала года в Рязанской области подразделения добровольной пожарной охраны самостоятельно потушили 10 пожаров

Об этом сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Как сообщает ведомство, добровольцы с начала года оказали помощь профессиональным пожарным в тушении 36 пожаров. Они также участвовали в работе по профилактике пожаров.

На сегодняшний день в Рязанской области действуют 290 общественных объединений пожарной охраны, в которые входят 627 подразделений добровольной пожарной охраны численностью почти 10 тысяч человек.

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№ 31 (5318) от
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