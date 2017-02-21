С начала года в Рязанской области подразделения добровольной пожарной охраны самостоятельно потушили 10 пожаров

Об этом сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Как сообщает ведомство, добровольцы с начала года оказали помощь профессиональным пожарным в тушении 36 пожаров. Они также участвовали в работе по профилактике пожаров.

На сегодняшний день в Рязанской области действуют 290 общественных объединений пожарной охраны, в которые входят 627 подразделений добровольной пожарной охраны численностью почти 10 тысяч человек.