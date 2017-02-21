Рязань входит в первую десятку туристических направлений на Масленицу

Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые популярные города для поездок на Масленицу. Рейтинг составлен по данным броней отелей, сделанных из Москвы, для проживания с 20 по 26 февраля.

Рязань входит в топ-10 городов по популярности поездок на масленичную неделю.

Первую десятку городов для поездок на Масленицу составляют Ярославль, Кострома, Владимир, Великий Новгород, Калуга, Тверь, Тула, Рязань, Липецк и Иваново.

По данным сервиса RoomGuru.ru, дешевле всего проживание обойдется в Калуге - в среднем 2,3 тысячи рублей в сутки, а дороже всего - в Костроме (3,1 тысяча рублей). В Рязани проживание обойдется в среднем в 2,5 тысячи рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, событийный туризм в России вырос на 20% за последний год.

Первую десятку зарубежных городов, популярных для поездок на февральские праздники, составляют Минск, Тбилиси, Баку, Будапешт, Таллин, Барселона, Ереван, Рига, Вильнюс и Рим.

Источник: https://www.roomguru.ru