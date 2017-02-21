За большинством услуг Пенсионного фонда РФ рязанцы могут обратиться в многофункциональные центры

В настоящее время к компетенции органов Пенсионного фонда Российской Федерации относятся 23 государственные услуги. Возможность обратиться по пенсионным вопросам в МФЦ – актуальное и востребованное дополнение к стационарным и мобильным клиентским службам ПФР, а также удобствам электронных сервисов.

Из 29 территориальных отделов МФЦ в регионе 4 подразделения относятся к Рязани. Как сообщили в отделении ПФР по региону, в отношении 17 услуг граждане могут выбирать, обращаться в органы ПФР, или же МФЦ, в зависимости от соображений наличия времени, близости расположения или иных факторов.

По итогам 2016 года наибольшая доля обращений по вопросам Пенсионного фонда РФ в подразделения МФЦ от общего количества приходится на:

• прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством РФ – 63% (187 из 294 обращений);

• распоряжение средствами материнского капитала – 55% (10 871 из 19 686 обращений);

• выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал – 46% от общего количества (2 863 из 6 112 обращений);

• прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации – 33% (976 из 2 884 заявлений);

• регистрация в системе обязательного пенсионного страхования, обмен или выдача дубликата страхового свидетельства – 9,5% (5 531 из 58 766 обращений);

• приём заявлений о доставке пенсии – 7% (1 686 из 23 342 обращений).