Больше 9 тонн мяса и мясной продукции продано на ярмарках выходного дня в Рязани в минувшую субботу

18 февраля ярмарки выходного дня состоялись на пяти площадках Рязани. Торговали 192 товаропроизводителя на 312 местах. Как сообщает сайт регионального правительства со ссылкой на минсельхоз области, в общей сложности реализовано 9,4 тонны мяса и мясной продукции, 15,9 тонны молока и молочных продуктов, 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 6,9 тонны картофеля, 3,2 тонны овощей и 12 тонн яблок. Большой выбор овощей был предложен владельцами личных подсобных хозяйств и дачных участков.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 25 февраля. На площади Театральной будет организована праздничная программа «Широкая Масленица».