Девять пожаров ликвидировали огнеборцы Рязанской области за выходные

Согласно сводке, которую публикует сайт главного управления МЧС России по области, в минувшую субботу пожарные подразделения региона ликвидировали 6 пожаров.

Утром 18 февраля в Рязани по улице 1-й Бахмачеевский проезд горел жилой двухквартирный дом. Люди не пострадали. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В 10.26 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Карла Маркса в Скопине. Из пожара спасли двух человек. Ликвидировали возгорание 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В полдень огнеборцы тушили пожар в жилом доме в селе Делехово Скопинского района. К счастью, в этом случае также обошлось без человеческих жертв. Участие в тушении принимали 3 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В Новомичуринске горела квартира в жилом доме. Сообщение о пожаре поступило на пульт «01» в 14.41. Боролись с огнем 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы ликвидировали вечером в субботу возгорание в жилом доме в селе Студенец Захаровского района. Жилой дом сгорел полностью, от огня пострадала рядом с ним хозпостройка. Человеческих жертв нет.

В 19. 39 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в бане в деревне Раменки Рыбновского района. Тушили пожар 4 пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В воскресенье огнеборцы ликвидировали 3 пожара. В рабочем поселке Сараи горел жилой дом, в Рязани на 201-м километре трассы М-5 «Урал» горел автомобиль. В областном центре произошло еще одно возгорание: в квартире жилого дома по улице Новоселов. В пожаре погиб мужчина.