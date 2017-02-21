На спортивно-развлекательном комплексе «Семено-Оленинский» под Рязанью провели праздник «Горы для всех»

Участие в нем приняли дети с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы соревнований – региональное министерство по делам территориальных образований и общественных объединений, региональная общественная организация по поддержке людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца», а также федеральная программа «Лыжи мечты».

В 2014 году москвичи Наталья и Сергей Белоголовцевы разработали уникальную программу реабилитации детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Благодаря программе «Лыжи мечты» люди с такими диагнозами, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха, получили возможность заниматься эффективной реабилитацией с помощью горно-лыжного спорта, а с лета 2016 года – и роллер-спорта.

В Рязани программа «Лыжи мечты» стартовала три года назад. Место для тренировок участникам программы предоставили учредители спортивно-развлекательного комплекса «Семено-Оленинский» на своих горных склонах. В 2016 году региональная общественная организация по поддержке людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца» выиграла гранд. За счет средств гранда приобрели специальное оборудование, которое помогает детям находиться на горных склонах в безопасности. Спортинвентарь в бесплатное пользование предоставляет руководство горнолыжного комплекса.

Неделю назад в Тюмени были проведены III всероссийские игры «Лыжи мечты» среди детей-инвалидов. Девятилетняя рязанская школьница София Мазурова завоевала на этих соревнованиях бронзовую медаль. На трассе за дочь «болели» ее родители – Ольга и Виктор Мазуровы. Софию Мазурову на соревнованиях в Тюмени сопровождал ее инструктор Евгений Горцовский. В начале сезона он вместе с Алексеем Морозовым прошел обучение по программе «Лыжи мечты» в Москве.

На спортивном празднике «Горы для всех» дети вместе с родителями покатались на лыжах, приняли участие в игре «Веселые старты», с аппетитом полакомились горячей кашей из передвижной кухни Рязанского высшего военного командного десантного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, попили чаю и разъехались по домам. Завтра – снова на тренировку.