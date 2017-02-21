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Главная страница / Новости Рязани и области
20.02.2017, 11:16
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Общество
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Воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» 10-й рязанской школы приняли присягу кадета

Автор фото: Вячеслав Астафьев | Воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» 10-й рязанской школы приняли присягу кадета
Фото: Вячеслав Астафьев.

Это уже третья присяга в жизни кадетов «Десантного братства» со дня создания клуба, который существует в 10-й рязанской школе полтора года. И место принятия присяги символичное – музей истории воздушно-десантных войск. В гости к ребятам пришли их родители и друзья. В числе почетных гостей – представители РВВДКУ, 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка, Академии ФСИН России, Федеральной службы судебных приставов, ветераны.

В 10-й школе обучаются дети с нарушениями речи. Общение с партнерами, по мнению руководства школы, прежде всего, решает для детей проблему социальной адаптации. У ребят, имеющих ограниченные возможности здоровья, от природы заниженная самооценка. А вот в таком общении кадеты ощущают свою значимость, у них меняется отношение к окружающему миру.

Поздравляя детей с принятием присяги, старший научный сотрудник музея ВДВ, ветеран Великой Отечественной войны, участник военного парада в Москве в честь 70-летия Победы Владимир Инюцин вспомнил о том, как сам принимал присягу. В 1944 году Владимир Андреевич прибыл в 22-ю бригаду 114-й воздушно-десантной дивизии после окончания снайперской школы. Дивизия формировалась в Ивановской области. Это уже было четвертое формирование. Первые три формирования погибли в боях. «Тогда у нас не было таких торжественных церемониалов, как сейчас. Приехал командующий, мы приняли присягу и сразу же отправились на фронт», – вспоминает ветеран.

Традиции кадетства, заложенные еще в императорской России, сейчас в стране активно возрождаются. В Москве и Санкт-Петербурге открываются кадетские корпуса, в Рязани во многих школах созданы кадетские классы различной направленности – казачьи, пограничные, классы спасателей и воздушно-десантного профиля.

После принятия присяги кадеты инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» вместе со своими педагогами отправились на два дня в санаторий «Колос». Там для них провели занятия по строевой и огневой подготовке, тактике и военной истории. Юные десантники приняли участие и в военно-спортивной игре на местности.

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№ 31 (5318) от
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