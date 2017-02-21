В Рязани пресекли деятельность наркопритона

«Нехорошая» квартира находилась в Рязани в жилом доме по улице Советской Армии

Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативник получили информацию, что в Рязани в одном из домов по улице Советской Армии собираются подозрительные люди. В ходе проверки выяснилось, что в жилище организован наркопритон. Оперативники задержали 35-летнего хозяина притона и двух его посетителей.

По предварительным данным, мужчина организовал в своем доме притон для употребления синтетических наркотических средств. В ходе досмотра в жилище полицейские обнаружили приспособления для употребления наркотических средств.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ.