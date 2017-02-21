На прошедших в Рязанской области традиционных соревнованиях по автокроссу «Русская зима» успешно выступили хозяева

В трех классах автомобилей победили Дмитрий Пучков, Станислав Евсенин и Алексей Савин. Призерами стали Андрей Силаев, Владимир Скороходов, Юрий Григорьев и Валерий Фролов. Из гостей победы праздновали москвич Игорь Астахов и Анатолий Зелепукин из Ростова-на-Дону. В командном зачете всех опередила дружина Рязанского политехнического института в составе Дмитрия Пучкова, Андрея Кутинова и Сергея Терехина.

Результаты рязанских гонщиков одновременно шли в зачет чемпионата области. Титулы победителей в своих зачетных группах завоевали Дмитрий Пучков, Станислав Евсенин, Алексей Савин, Валерий Фролов и Сергей Терехин.

Прошедшие под Рязанью, на трассе «Семеновская», соревнования были посвящены Дню защитника Отечества и 90-летию оборонного физкультурно-спортивного общества ДОСААФ.

Фото: autocross /// автокросс Рязань Ryazan Русская Зима 19.02.2017