В Рязанской области полицейские выявили два нарушения миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и регионального УФСБ во время проверки населенных пунктов Пронского района выявили, что 54-летняя жительница села Тырново в своем доме фиктивно поставила на учет гражданина 21-летнего Республики Казахстан.

Аналогичное нарушение зафиксировали и в деревне Свистово Рыбновского района. Здесь 55-летний местный житель фиктивно поставило на учет в своем доме гражданина Республики Узбекистан.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.