Рязанские спортсмены завоевали медали первенства России по тхэквондо

Соревнования первенства России по тхэквондо (ВТФ) среди молодёжи от 17 до 21 года проходят с 17-20 февраля в Витязево (Анапа), сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из разных регионов страны.

Рязанские спортсмены завоевали 2 медали. Андрей Канаев стал обладателем «золота» в весовой категории 54 кг. Светлана Бурмистрова завоевала «серебро» в весовой категории 62 кг.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея и Нигины Косьяненко, Шахоба Саидова и Екатерины Трубициной.