Ушел из жизни рязанский фотограф, преподаватель Владимир Кованов

...Друг, товарищ, фотограф большого таланта и огромной работоспособности. 20 февраля после продолжительной болезни скончался Владимир Владимирович Кованов

В Союз фотохудожников Владимир Кованов вступил в 2001 году, однако его жизнь в фотографии куда более продолжительней: в 2016 году Владимир отметил 35-летие творческой деятельности. Профессионал своего дела он с удовольствием работал во всех жанрах: его портреты поражали психологической точностью, пейзажи и «фотогербарии» – чувственным погружением в природу, а репортажи – фотографической «меткостью», интуицией и тонкой иронией. Пытливый ум и живая энергия Владимира не позволяли ему ограничиваться какими-либо рамками, он постоянно находился в поиске, много работал в самых разных сферах, пробовал новые техники и экспериментировал. На его счету более десятка персональных выставок и внушительный список коллективных. Активно развивал фотографическое движение в городе, стараясь объединить творческие силы в единый круг: Владимир Кованов был основателем Рязанской региональной общественной организации «Рязанский Дом Фотографии». Будучи преподавателем в Рязанском художественном училище имени Г.К. Вагнера, он охотно делился знаниями и опытом с начинающими фотографами, устраивал молодежные выставки, проводил мастер-классы.

Владимир Кованов до конца остался верен серебряной Музе фотографии: «Я остаюсь» – так называет одна из последних его выставок. Сделана она была в онкологическом диспансере, где он также не расставался с фотоаппаратом...

Рязанская организация Союза фотохудожников России скорбит по поводу безвременной кончины своего друга и коллеги и выражает соболезнования родным и близким Владимира Кованова.

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Соболезнования по поводу смерти известного рязанского фотохудожника, фотокорреспондента, преподавателя Владимира Владимировича Кованова выразили временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов, региональное министерство печати и массовых коммуникаций, администрация г.Рязани, региональное отделение Союза журналистов России.

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Прощание с Владимиром Ковановым пройдет 22 февраля в Доме печати (ул. Горького,14).