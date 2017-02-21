В рязанской школе-гимназии №2 прошел Урок мужества, приуроченный к Дню защитника Отечества

В гости к ребятам пришли представители регионального отделения Союза призывников. Встреча проходила в рамках акции «Защитник России». Урок мужества был посвящен предстоящему Дню защитника Отечества. В ходе разговора старшеклассники обсудили существующую обстановку в Вооруженных силах РФ, разобрали закоренелые мифы о срочной службе, условия содержания военнослужащих, поговорили о перспективах подписания контракта. Большой интерес у учеников вызвал рацион питания военнослужащего как в пределах части, так и во время полевых учений.

По завершении встречи гости и гимназисты подвели итоги интерактивной беседы и сошлись на том, что служба в армии – достойный выбор. На мероприятии выступил представитель рязанского регионального отделения «Союз призывников России», капитан запаса Андрей Абакумов, деятельность которого связана напрямую с формированием положительного имиджа военнослужащего и опровержением всех отрицательных мифов о службе.

Акция «Защитник России» проходит в этом году впервые, но не исключено, что она станет традиционной.