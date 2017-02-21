Основные новации в отечественной детской хирургии обсудили в Рязанском медуниверситете

Межрегиональная научно-практическая конференция «Основные новации развития хирургии детского возраста» прошла в Рязанском государственный медуниверситете имени академика И.П. Павлова. Научное собрание было посвящено 50-летию открытия детского хирургического отделения в городе Рязани.

Участие в работе конференции приняли ведущие российские специалисты в области детской хирургии. Практическую пользу от подобных встреч в своем обращении к участникам подчеркнул гость конференции, председатель Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Дмитрий Морозов, который сам является практикующим детским хирургом и хорошо знает все тонкости этой профессии. Ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин, открывая пленарное заседание второго дня конференции, отметил, что подобные площадки объединяют специалистов с разными подходами и мнениями, дают возможность научиться чему-то новому, рассказать о своем видении проблемы, получить здоровую критику, совет и поддержку коллег.

Во второй день научно-практической конференции прозвучали 15 докладов от ведущих практикующих специалистов в области детской хирургии Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Тулы и Нижнего Новгорода. Речь шла о важности внутриутробного обследования младенцев на предмет выявления у них врожденных пороков развития, их хирургическом лечении сразу после появления на свет, редких заболеваниях у новорожденных, тактике оперативного вмешательства на поджелудочной и щитовидной железах у детей, хирургическом исправлении последствий костного туберкулеза и других актуальных проблемах, стоящих перед современной педиатрией и детской хирургией.