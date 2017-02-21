Танцоры из Сасова Рязанской области завоевали престижную награду на международном конкурсе музыкального и хореографического искусства

В Тамбове прошел Международный конкурс музыкального и хореографического искусства «Best of the Best» , в котором коллектив «Step up» танцевальной студии «Креатив» Муниципального культурного центра г.Сасово принял участие и стал лауреатом 1-й степени в номинации «Уличный танец». Руководитель коллектива Андрей Терехин был награжден Почетной грамотой за подготовку участников к конкурсу.

– Коллектив еще очень молодой, это его первое участие в международном конкурсе, и я очень довольна результатом. Ребята молодцы. Желаю руководителю и коллективу дальнейших творческих успехов и новых побед, – сказала директор МКЦ Елена Фролова.