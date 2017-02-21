Рязанцам рассказали о том, как предки А.С. Пушкина служили в Пронске и Михайлове

В Рязанском государственном универстите прошла очередная открытая лекция проекта «Университет выходного дня». О том, как связан род Пушкиных с рязанской землей, рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы факультета русской филологии и национальной культуры Ирина Грачева. Лекция была приурочена 180-летию со дня гибели А.С. Пушкина.

На занятие в университет выходного дня пришли представители средства массовой информации, в том числе коллектива газеты «Рязанские ведомости», учащиеся школ, вуза, общественных организаций, в частности клуба любителей бега «Рязань», творческой интеллигенции, что говорит о востребованности рязанцами встречь подобного формата.

Ирина Грачева рассказала, что документально подтвержденных сведений о том, бывал ли Александр Сергеевич Пушкина на рязанской земеле или нет, пока не найдено, несмотря на то, что поэт «очень интересовался своей родословной». Между тем, фамилия Пушкиных звучит в связи с Рязанью с XV века, когда предки Александра Сергеевича поступают на воеводство в Пронск и Михайлов, есть сведения о наместничестве Пушкина в Перьяславль-Рязанском, а также владении Пушкиными обширными землями в сегодняшнем Зарайском районе, относящемся некогда к Рязанской губернии.