Рязанские легкоатлеты завершили осенне-зимний сезон

В манеже «Юность» в областном центре состоялись открытый лично-командный чемпионат Рязани и открытое личное первенство Рязани среди ветеранов по легкой атлетике. Спортсмены состязались в беге на спринтерские и средние дистанции, беге с препятствиями, прыжках в длину и высоту, метании ядра.

– Это плановые соревнования, которые проходят ежегодно. В них принимает участие более 130 человек. Они завершают осенне-зимний легкоатлетический сезон. Обычно мы не ждем на них высоких результатов¸ так как пик формы спортсменов уже пройден, – рассказал главный судья соревнований, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность» Вадим Юкин.

В чемпионате приняли участие не только спортсмены из Рязани, но и из районов области, в том числе Касимова и Шилова. Высокие результаты показали курсанты Рязанского десантного училища.

Легкоатлет Григорий Платонов, воспитанник Владимира Курбатова (спортшкола «Юность»), вновь занял первое место по прыжкам в длину, прыгнув на 6 метров 60 сантиметров. По словам тренера, первое место было ожидаемым.

– Трудолюбивый, способный парень, я доволен тем, что, кроме занятого места, он показал свой личный результат. Дело в том, что совсем недавно на соревнованиях Центрального федерального округа он выиграл с результатом 6 метров 58 сантиметров, а здесь он прыгнул дальше, чем на ЦФО. Конечно, Григорию нужно еще много работать над техникой и силой, скорость у него есть, и конкуренты есть, – говорит Владимир Курбатов и добавляет: – Хотелось бы, чтобы на первенство города собиралось больше спортсменов.