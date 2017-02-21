Рязанцы впервые сыграли в хоккей в валенках

Спортивно-оздоровительные игры «Хоккей в валенках» прошли вчера на ледовой площадке городского Дворца детского творчества. Они были организованы управлением по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани и клубом болельщиков КБ «Рязань».

Состязания по хоккею, в которых команды играли в валенках, прошли в трех возрастных группах, сообщает сайт городской администрации. В матчах среди детей до 15 лет победу одержала команда «Сокол-2», на втором месте – «Сокол-1». В соревнованиях подростков 15-17 лет первой стала команда «Звезда» Рыбновского детского дома, второй – молодежная группа КБ «Рязань». В соревнованиях взрослых состязалось 9 команд. В том числе в составе сборной администрации города на лед вышли заместитель главы администрации Рязани Андрей Ульянов и начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева. В итоговом зачете лидировал коллектив «Сбербанка России», второе место – у команды МП «Водоканал» и «бронза» – у администрации Рязани.

Болельщиками соревнований стали более трехсот рязанцев – взрослых и детей, для которых работала полевая кухня с солдатской кашей и чаем. Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом – забей в ворота» и «плюшки наперегонки».

Большой интерес вызвал конкурс на лучшее дизайнерское оформление валенка. Самыми красивыми жюри признало валенки рязанцев Елены Горячевой и Михаила Кандрахина.

Фото сайта администрации города