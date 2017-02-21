За выходные в Рязани и области сотрудники полиции пресекли 8 фактов незаконного оборота алкоголя

Из незаконного оборота изъято 200 литров спиртного

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Рязани в торговых точках, расположенных на улицах Новоселов и Бронная, полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным. Аналогичное нарушение выявили и пресекли в поселке Сотницыно Сасовского района.

Нарушение правил торговли спиртным пресекли в магазинах, расположенных в Рязани на улицах: Бирюзова, Качевская и Есенина, а также в магазине в Ряжске. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ.

В поселке Болонь Клепиковского района сотрудники полиции выявили незаконную торговлю спиртным в жилом секторе. У местного жителя изъяли 5 литров спиртосодержащей жидкости и составили протокол об административном правонарушении по ст.14.2 КоАП РФ.